Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на выходных

30 мая 2025, 13:14

Синоптик Позднякова: в Москве будут дождливые выходные

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Весна заканчивается, погода продолжает радовать москвичей и жителей области высокими температурами. Чего ожидать дальше?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что солнечной и очень жаркой погоды на выходных не будет.





«В субботу ожидается небольшой дождь, не исключена гроза. Но температура воздуха останется довольно высокой и будет выше климатической нормы на 6 градусов. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится. Кратковременный дождь будет идти практически в течение всех суток. Ночь станет прохладнее, потому что ветер сменится на северо-западный», — сказал синоптик.

«В июне по температурам не стоит ожидать никаких рекордов. Погода для работы будет вполне комфортной», — завершила Позднякова.