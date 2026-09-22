Синоптик рассказала, когда в Москву и область придут существенные заморозки

22 сентября 2026, 13:56

Синоптик Позднякова: в Москву и Подмосковье заморозки придут в октябре

Фото: iStock/Andrey Tishin

Сентябрь подходит к концу, и вместе с ним меняется не только календарь, но и привычные представления о смене сезонов. То, что ещё несколько десятилетий назад казалось незыблемым законом природы, сегодня всё чаще вызывает вопросы у специалистов и обывателей: границы между временами года размываются, а погодные аномалии становятся если не нормой, то привычным фоном.





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что, несмотря на то, что осень постепенно вступает в свои права, заморозков в ближайшее время жителям региона можно не опасаться.





«Заморозки пока не прогнозируются. До конца сентября в Москве и области температура будет чуть выше климатической нормы», — сказала она.

«В связи с тем, что климат у нас теплеет, будем надеяться, что отрицательные температуры будут во второй половине октября», — заключила Позднякова.