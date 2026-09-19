Синоптик объяснила, когда Москву накроют осенние дожди
Первые осенние дожди накроют Москву на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, осадки придут вместе с началом астрономической осени, которая наступает 23 сентября. Ожидается, что дожди будут затяжными. Кроме того, в столичном регионе прогнозируется заметное похолодание.
Ранее доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно назвала опасные симптомы ОРВИ, требующие вызова скорой. Так, например, в число поводов для вызова медиков входят одышка в состоянии покоя, спутанность сознания, необычная сонливость и судороги. О том, при каких еще признаках не следует пытаться справиться с инфекцией самостоятельно, читайте в материале «Радио 1».
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