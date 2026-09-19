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Синоптик объяснила, когда Москву накроют осенние дожди

Синоптик Позднякова: Осенние дожди и похолодание начнутся в Москве с 23 сентября
Фото: iStock/Mny-Jhee

Первые осенние дожди накроют Москву на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



По её словам, осадки придут вместе с началом астрономической осени, которая наступает 23 сентября. Ожидается, что дожди будут затяжными. Кроме того, в столичном регионе прогнозируется заметное похолодание.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно назвала опасные симптомы ОРВИ, требующие вызова скорой. Так, например, в число поводов для вызова медиков входят одышка в состоянии покоя, спутанность сознания, необычная сонливость и судороги. О том, при каких еще признаках не следует пытаться справиться с инфекцией самостоятельно, читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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