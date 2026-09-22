Синоптик раскрыл, когда Москву накроет сильнейший дождь
Синоптик Шувалов: циклон с юга принесёт в Москву дожди 24 сентября
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до утра 25 сентября в Москве будут идти дожди разной интенсивности.
В беседе с RT синоптик заявил, что во второй половине дня 22 сентября в столице пройдёт небольшой и нечастый дождь.
«Он же будет и завтра. А в четверг, 24 сентября, подойдёт циклон с юга с хорошим количеством осадков. Вот тут может быть 20—25 мм осадков», — отметил он.По словам Шувалова, дожди продолжатся до утра пятницы, а с обеда этого дня и все выходные обойдётся без осадков.
«Температура в течение недели не будет претерпевать сильных изменений. Дневная будет держаться в пределах +16…+19 °C», — сообщил эксперт.Как уточнил синоптик, облачность удержит ночную температуру в пределах +10…+13 °C.