Синоптик раскрыл, когда Москву накроет сильнейший дождь

22 сентября 2026, 10:31

Синоптик Шувалов: циклон с юга принесёт в Москву дожди 24 сентября

Фото: Istock/skyNext

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до утра 25 сентября в Москве будут идти дожди разной интенсивности.





В беседе с RT синоптик заявил, что во второй половине дня 22 сентября в столице пройдёт небольшой и нечастый дождь.

«Он же будет и завтра. А в четверг, 24 сентября, подойдёт циклон с юга с хорошим количеством осадков. Вот тут может быть 20—25 мм осадков», — отметил он.

«Температура в течение недели не будет претерпевать сильных изменений. Дневная будет держаться в пределах +16…+19 °C», — сообщил эксперт.