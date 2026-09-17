Синоптик Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду на выходных

17 сентября 2026, 15:52

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

В конце недели в столичном регионе ожидается тёплая погода с переменной облачностью. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что на предстоящих выходных осадков не ожидается, а ночи будут относительно тёплыми. Температура составит порядка +8…+11 °C, однако местами по региону может понизиться до +6 °C.





«Дневная температура в субботу поднимется до +18…+20 °C в Москве, по региону — до +16…+21 °C. В воскресенье в столице станет ещё теплее. Днём столбики термометров в столице поднимутся до +19…+21 °C», — уточнила Позднякова.

«В пятницу погода облачная с прояснениями, небольшой дождь будет днём и ночью. Но локального характера, не всю территорию столичного региона зацепит. За счёт того, что будет погода более облачная, ночная температура в Москве повыше, чем накануне, — +11...+13 °C. А дневная температура — +17...+19 °C», — рассказала синоптик.