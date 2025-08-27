Синоптик рассказала, когда в Москву и область вернется летняя температура
Синоптик Позднякова: летние температуры вернутся в Москву на ближайших выходных
Август удивляет Москвичей неожиданной почти осенней прохладой. Долго ли она продлится, и какой погоды ждать дальше?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что характер погоды соответствует занавесу лета.
«Погоду в последних числах августа будет определять антициклон западного цвета. Погода все-таки улучшается. Атмосферное давление растет. Ветер сменится на южный, и придет теплый воздух», — сказала она.
По словам синоптика, пятница в Москве и области будет с дождем, но температура начнет повышаться за счет ночных и дневных значений — будет до +22 градусов.
«В субботу и воскресенье температура поднимется до +27. И воскресный день тоже обещает довольно комфортную погоду. Если соберется дождь, то он будет локальный и небольшой. Ночи станут по-летнему теплыми. На следующей неделе температура умерит свой пыл, но ночи останутся теплыми», — подчеркнула Позднякова.
Она добавила, что в субботу и воскресенье температура воздуха превысит климатическую норму на 3−4 градуса.