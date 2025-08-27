Синоптик рассказала, когда в Москву и область вернется летняя температура

27 августа 2025, 13:27

Синоптик Позднякова: летние температуры вернутся в Москву на ближайших выходных

Фото: iStock/DOF

Август удивляет Москвичей неожиданной почти осенней прохладой. Долго ли она продлится, и какой погоды ждать дальше?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что характер погоды соответствует занавесу лета.





«Погоду в последних числах августа будет определять антициклон западного цвета. Погода все-таки улучшается. Атмосферное давление растет. Ветер сменится на южный, и придет теплый воздух», — сказала она.

«В субботу и воскресенье температура поднимется до +27. И воскресный день тоже обещает довольно комфортную погоду. Если соберется дождь, то он будет локальный и небольшой. Ночи станут по-летнему теплыми. На следующей неделе температура умерит свой пыл, но ночи останутся теплыми», — подчеркнула Позднякова.