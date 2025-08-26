Москвичам назвали самый холодный день на текущей неделе

26 августа 2025, 22:31

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается до 29 градусов тепла

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

На текущей неделе температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а самым холодным днём стал вторник. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам синоптика, осадков во вторник было больше, чем ожидается в остальные дни.





«Ночные температуры довольно низкие, в пределах где-то +6 ...+11 градусов, не более того. Завтра днем прогнозируют до +19 градусов. Что касается выходных, то в эти дни погода облачная с прояснениями, местами с кратковременным дождём», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«В сентябре прошлого года рекорды среднесуточной температуры были установлены и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это был рекордно тёплый месяц. Сразу скажу, что в этом году такого не будет», — отметил специалист.