Москвичам назвали самый холодный день на текущей неделе
Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается до 29 градусов тепла
На текущей неделе температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а самым холодным днём стал вторник. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, осадков во вторник было больше, чем ожидается в остальные дни.
«Ночные температуры довольно низкие, в пределах где-то +6 ...+11 градусов, не более того. Завтра днем прогнозируют до +19 градусов. Что касается выходных, то в эти дни погода облачная с прояснениями, местами с кратковременным дождём», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
Кроме того, она отметила, что в субботу в Москве ожидается до +22...+27, а в воскресенье — до 29 градусов тепла. Однако она уточнила, что погода неустойчивая, и прогноз может поменяться.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT добавил, что сентябрь не станет таким же тёплым, как был в прошлом году.
«В сентябре прошлого года рекорды среднесуточной температуры были установлены и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это был рекордно тёплый месяц. Сразу скажу, что в этом году такого не будет», — отметил специалист.
В первые 10 дней сентября будет тепло, однако уже со второй декады погода вернётся к норме, а в конце температура будет ниже климатической нормы.