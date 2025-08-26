Раскрыты самые грибные направления в Подмосковье

26 августа 2025, 15:37

Эксперт Тихомиров: В Подмосковье сейчас можно найти много грибов

Фото: iStock/Boris Ipatov

В лесах Московской области на сегодняшний день можно найти много грибов. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.





Под Наро-Фоминском любители тихой охоты собирают по три корзины белых грибов, уточнил специалист.





«Также много белых собирают неподалеку от Истринского водохранилища. Грибы можно найти и на востоке области, например, в стороне Орехово-Зуева, а на северо-востоке — под Сергиевым Посадом», — рассказал Тихомиров «Москве 24».

«Если говорить о стыке лета и осени, то грибная погода — это когда уже немного холодновато, чувствуется дыхание осени, высокая влажность, подстилка достаточно увлажнилась и напиталась влагой», — рассказал эксперт.