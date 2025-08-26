Раскрыты самые грибные направления в Подмосковье
Эксперт Тихомиров: В Подмосковье сейчас можно найти много грибов
В лесах Московской области на сегодняшний день можно найти много грибов. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
Под Наро-Фоминском любители тихой охоты собирают по три корзины белых грибов, уточнил специалист.
«Также много белых собирают неподалеку от Истринского водохранилища. Грибы можно найти и на востоке области, например, в стороне Орехово-Зуева, а на северо-востоке — под Сергиевым Посадом», — рассказал Тихомиров «Москве 24».
Он добавил, что в подмосковных лесах с каждым днем грибов становится всё больше из-за прохладной погоды и дождей. Там можно найти много лисичек, белых грибов и сосновых боровиков.
По его словам, грибной сезон может продлиться до середины октября, если будет подходящая погода.
В свою очередь ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков рассказал в беседе с RT, что благоприятной для роста грибов является влажная погода.
«Если говорить о стыке лета и осени, то грибная погода — это когда уже немного холодновато, чувствуется дыхание осени, высокая влажность, подстилка достаточно увлажнилась и напиталась влагой», — рассказал эксперт.
Дьяков подчеркнул, что именно такие погодные условия подходят для того, чтобы грибов было много.