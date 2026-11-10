Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на выходных

10 ноября 2026, 16:19

Синоптик Позднякова: в Москве и области на выходных снега не будет

Фото: istockphoto/Serjio74

Поздняя осень в Москве и области — это время свинцовых туч, мокрого снега и промозглого ветра. Будут ли в ноябре какие-то сюрпризы?





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в ночь на субботу сохранится дождливая погода, а потом придет олодный атмосферный фронт циклона.





«Температура в течение суток будет одинаковой: от 0 до +5°C. Сохранится плотный ветер, порывы 12–14 м/с», — предупредила она.

«Температура воздуха ещё остаётся выше климатической нормы. Таким образом, выходные начнутся с дождливой и ветреной погоды, а завершатся сухой, но более прохладной — особенно в ночные часы. Пока что таких значимых осадков до конца второй декады ждать не приходится», — отметила синоптик.

