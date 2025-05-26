В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
В трёх лесничествах Подмосковья 27 мая прогнозируется IV класс пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«На большей части территории Московской области во вторник ожидается III класс пожарной опасности. А в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируют IV класс», – отметили в ведомстве.В областном Комлесхозе также напоминаем, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Для физических лиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; а для юрлиц – до 2 млн рублей.
Помимо этого, в некоторых случаях возможно лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская