Москвичам пообещали повышение температуры на предстоящей неделе
Синоптик Позднякова: в Москве на неделе ожидается комфортная летняя погода
В первой половине недели в Москве и Подмосковье ожидается комфортная летняя погода без существенных осадков. Прогноз представила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Температура воздуха в понедельник и вторник будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. Ночные показатели составят +13...+15 градусов в столице и +10...+15 градусов по области, дневные — +21...+23 и +20...+25 градусов соответственно», — рассказала Позднякова «Известиям».
В среду ожидается до 24 градусов тепла в Москве, а в Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов, при этом возможны кратковременные дожди. В пятницу и субботу днем столбики термометров покажут до 29 градусов, а в воскресенье стоит ожидать грозу.
Тем временем завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала, что, несмотря на жару, вирусная угроза меньше не становится.
«Во-первых, надо сказать, что те вирусы, о которых мы говорим чаще всего: грипп, коронавирус и прочие возбудители острых респираторных вирусных инфекций, — они в летний период, конечно же, регистрируются меньше, но все же никуда не исчезают. Мы видели, как в мае выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией», — отметила Малинникова.
Она также добавила, что риск подхватить ОРВИ остается актуальным и в летнее время.
Кроме того, в жару часто проявляет себя ротавирусная инфекция, которую можно подхватить в водоемах или при употреблении некоторых продуктов, купленных в непроверенных местах.
Вирусолог подчеркнула, что летом распространяется множество разных вирусов, которые вызывают тяжелые инфекции, а в жару человек переносит заболевание сложнее.