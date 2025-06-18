Синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшие дни

18 июня 2025, 13:46

Синоптик Позднякова: погода в Москве начнет налаживаться к выходным

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве не радует горожан солнцем, несмотря на летнее время года. Дожди, ветер, пасмурность стали атрибутами проходящей недели.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что вторая половина текущей недели будет дождливой и не совсем комфортной.





«Ожидаются и гроза, и ветер, температура воздуха чуть ниже климатической нормы +17, +19 градусов. На выходных погода начнет налаживаться, мы окажемся под влиянием обширнейшей зоны пониженного атмосферного давления, высотного циклона. Это крайне неблагоприятно скажется на давлении людей», — сказала она.

«В воскресенье погода будет облачная с прояснениями. Дневная температура до +21 градуса. Комфортную температуру (25−27 градусов) мы в начале июля ощутим», — объяснила Позднякова.