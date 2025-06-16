Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
Синоптик Ильин: на текущей неделе в Москве ожидаются затяжные дожди
В столичном регионе на текущей неделе ожидаются затяжные дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
«В понедельник во второй половине дня получат развитие кучево-дождевые облака, поэтому местами может пройти кратковременный дождь и даже может прогреметь гроза. Но в целом погода будет комфортной», — рассказал Ильин «Москве 24».
По его словам, во вторник, 17 июня, дождей и гроз не будет.
В беседе с RT синоптик отметил, что уже со среды в столичном регионе ожидается похолодание.
«Со среды ждём приближения холодного атмосферного фронта. Снова начнутся продолжительные дожди, пусть и небольшие. Пасмурная погода не позволит воздуху прогреться выше +19...+21 °C», — уточнил Ильин.
В четверг ожидается до +16...+21 °C, а дожди усилятся, добавил специалист. В пятницу будет такая же температура и небольшой дождь.