«Смена воздушных масс»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

16 июня 2025, 12:53

Синоптик Шувалов: температура в Москве опустится до +15 градусов

Фото: iStock/KrimKate

Погода в Москве в последние дни очень переменчивая: то дождь, то солнце, а температура никак не может выбрать стабильную цифру.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода в Москве напоминает погоду в Восточной Сибири, где перепады от +25 до +15.





«Это связано со сменой воздушных масс. Сегодня и завтра у нас гребень высокого давления, и хорошая продолжительная 48-часовая пауза в дождях. Температура приободрится и станет до +23, +24 градусов. Но, к сожалению. В среду начнет холодать, и температура к пятнице-субботе опустится до +15, +17 градусам», — сказал он.

«Кратковременные дожди будут нас донимать. В самом конце июня на горизонте появляются признаки потепления до +30 градусов», — сообщил Шувалов.