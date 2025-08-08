Достижения.рф

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: погода в Москве в августе будет неустойчивой
Фото: istockphoto / Germanovich

Первая неделя августа подходит к концу. Она баловала жителей Москвы и области и солнцем, и дождями, но чего ожидать дальше?



Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в августе будет разной, но большинство она все-таки порадует.

«Погода редко балует устойчивостью процессов, и мы видим, как резко все меняется. Приблизительно такая же неустойчивая погода ожидает нас и в ближайшую субботу, будет преобладать облачность с прояснениями и местами пройдет кратковременный дождь. Но существенно на температурном фоне это сказываться не будет. Ночная температура останется в пределах +13, +15 градусов, а дневная +19, +21», — сказала она.

По ее словам, завтра на прогулку следует взять с собой зонтик.

«В воскресенье погода с переменной облачностью будет без осадков, станет чуть теплее. Дневная температура ожидается +21, +23. Характер погоды будет соответствовать климатической норме», — отметила синоптик.

Позднякова подчеркнула, что на следующей неделе погода также будет неустойчива и малопонятна.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0