Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

08 августа 2025, 13:23

Синоптик Позднякова: погода в Москве в августе будет неустойчивой

Фото: istockphoto / Germanovich

Первая неделя августа подходит к концу. Она баловала жителей Москвы и области и солнцем, и дождями, но чего ожидать дальше?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в августе будет разной, но большинство она все-таки порадует.





«Погода редко балует устойчивостью процессов, и мы видим, как резко все меняется. Приблизительно такая же неустойчивая погода ожидает нас и в ближайшую субботу, будет преобладать облачность с прояснениями и местами пройдет кратковременный дождь. Но существенно на температурном фоне это сказываться не будет. Ночная температура останется в пределах +13, +15 градусов, а дневная +19, +21», — сказала она.

«В воскресенье погода с переменной облачностью будет без осадков, станет чуть теплее. Дневная температура ожидается +21, +23. Характер погоды будет соответствовать климатической норме», — отметила синоптик.