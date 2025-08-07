Россиян предупредили о сильнейшей за лето магнитной буре

07 августа 2025, 14:20

ИКИ РАН: на Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря

Фото: iStock/murat4art

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 8 августа. Об этом говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.