Россиян предупредили о сильнейшей за лето магнитной буре
Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 8 августа. Об этом говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным экспертов, магнитная буря начнется из-за выброса корональной массы, который произошел после вспышки на Солнце класса M4.4. К Земле движется высокоскоростное ядро выброшенного облака плазмы, что может усилить влияние на магнитное поле планеты.
Согласно прогнозам ученых, это произойдет примерно в 07:00 мск 8 августа. Однако первые изменения в геомагнитной обстановке жители России могут ощутить уже ночью.
Врач-терапевт Елена Устинова раскрыла, как пережить надвигающуюся магнитную бурю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
