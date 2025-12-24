Подмосковная Система-112 будет работать в новогодние праздники в усиленном режиме

24 декабря 2025, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Операторы службы спасения Подмосковья с 31 декабря по 11 января будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.





Зимой количество обращений существенно возрастает. Если летом на номер 112 поступает около 30 000 вызовов в сутки, то в холодное время года их количество увеличивается до 50 000.



В период новогодних праздников растёт число происшествий, связанных с запуском фейерверков и петард. Небрежное обращение с пиротехникой может привести к травмам и пожарам. Кроме того, отмечается рост обращений, связанных с ожогами, обморожениями и бытовыми пожарами из-за неправильного использования обогревателей и гирлянд.

«Наша главная задача – чтобы помощь приходила быстро и своевременно. В праздничные дни мы усиливаем дежурства и внимательно относимся к каждому звонку. Пусть эти дни будут безопасными и спокойными. А если случится непредвиденная ситуация, помните, что по номеру 112 вам всегда ответят и помогут. Несмотря на повышенную нагрузку, ни одно обращение не остается без внимания», – заверили в ведомстве.