Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве

20 июня 2025, 15:35

Синоптик Шувалов: в Москве погода до конца июня будет неблагоприятной

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве бьет рекорды по количеству осадков. Кажется, что июнь уже не порадует жителей Москвы и области солнцем. Так ли это?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода не обрадует москвичей в ближайшие дни.





«У нас будет полтора дня хорошей погоды — солнца, но это никак не скажется на температуре, потому что перенос с севера сохраняется. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье не выше +20 — примерно +16, +18 градусов. Ночная температура на воскресенье может упасть по области до +6, +8 градусов», — сказал он.

«Такая погода продолжится до конца месяца. Климатическая норма по Москве, например, +18,5 градусов. Но там уже отклонения от цифры», — добавил Шувалов.