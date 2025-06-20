Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве
Синоптик Шувалов: в Москве погода до конца июня будет неблагоприятной
Погода в Москве бьет рекорды по количеству осадков. Кажется, что июнь уже не порадует жителей Москвы и области солнцем. Так ли это?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода не обрадует москвичей в ближайшие дни.
«У нас будет полтора дня хорошей погоды — солнца, но это никак не скажется на температуре, потому что перенос с севера сохраняется. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье не выше +20 — примерно +16, +18 градусов. Ночная температура на воскресенье может упасть по области до +6, +8 градусов», — сказал он.
По его словам, подобные перепады температуры критичны для растений, но ничего сверхъестественного, исходя из статистики последних лет, с погодой не происходит.
«Такая погода продолжится до конца месяца. Климатическая норма по Москве, например, +18,5 градусов. Но там уже отклонения от цифры», — добавил Шувалов.