Врач рассказал, как не подхватить инфекцию в самую холодную неделю лета

19 июня 2025, 14:31

Врач Жемчугов: Хождение в открытой обуви по лужам может привести к простуде

Фото: iStock/FotoDuets

В дождливые летние дни не стоит ходить по лужам в открытой обуви, чтобы не заболеть. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.





По словам специалиста, мокрая погода может спровоцировать простуду, особенно если промочить ноги.





«У нас большое количество луж образуется, некоторые продолжают ходить в такую погоду в открытой обуви. Если эта вода собралась вокруг мусорных баков, там, где они стоят, и в неё наступить ногой, то можно много чего получить, принести домой инфекции всякие», — рассказал Жемчугов в беседе с Life.ru.