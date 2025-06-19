Врач рассказал, как не подхватить инфекцию в самую холодную неделю лета
Врач Жемчугов: Хождение в открытой обуви по лужам может привести к простуде
В дождливые летние дни не стоит ходить по лужам в открытой обуви, чтобы не заболеть. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам специалиста, мокрая погода может спровоцировать простуду, особенно если промочить ноги.
«У нас большое количество луж образуется, некоторые продолжают ходить в такую погоду в открытой обуви. Если эта вода собралась вокруг мусорных баков, там, где они стоят, и в неё наступить ногой, то можно много чего получить, принести домой инфекции всякие», — рассказал Жемчугов в беседе с Life.ru.
Кроме того, во избежание простуды он порекомендовал проводить оздоровительные процедуры под контролем врача.
Напомним, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что вторая половина текущей недели будет дождливой и не совсем комфортной.