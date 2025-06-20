В Кузбассе вводят режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
В Кемеровской области 20 июня объявят режим «Повышенная готовность» из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте администрации правительства региона.
«Власти Кузбасса с 18:00 пятницы, 20 июня, и до 8:00 понедельника, 23 июня, введут режим "Повышенная готовность" из-за ухудшения погоды», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в регионе жару и душную погоду заменят ливни, грозы, а местами ожидается крупный град.
Тем временем жителям Москвы порекомендовали отложить поездки на автомобиле и пользоваться метро из-за прогнозируемого дождя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«ЦОДД: в Москве местами идет сильный дождь — для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой продолжатся до конца дня», — говорится в сообщении.
Также водителей призвали соблюдать ПДД и быть аккуратными на дорогах.