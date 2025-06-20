В Москве ожидаются холодные выходные

20 июня 2025, 15:01

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В выходные, 21 и 22 июня, в Москве будет холодно и дождливо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Яндекс Погоды».







«В субботу, 21 июня, в Москве будет пасмурно, в течение дня осадков не ожидается. Порывы умеренного северо-западного ветра будут доходить до 6 м/с. Утром температура составит +13 градусов, днем сохранится на уровне +15… +16 градусов, а к ночи опустится до +12 градусов», — говорится в сообщении.

«В ночь на 22 и 23 июня воздух в Москве может остывать до +10 градусов. А в пониженных местах рельефа может быть и +6...+7 °C. То есть ночи холодные. По области местами ночами может быть и +5 °C», — уточнила синоптик.