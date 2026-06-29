«Система упрощена»: Адвокат рассказала пров виды, суммы и порядок оформления налоговых вычетов в РФ

29 июня 2026, 17:20

Адвокат Новичкова: в России упростили процедуру получения налогового вычета

Фото: iStock/Thapana Onphalai

В Налоговом кодексе РФ предусмотрены основания для возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц. Порядок оформления вычетов, перечень необходимых документов и сроки зачисления средств зависят от категории расходов.





Адвокат, руководитель налоговой практики в Московской коллегии адвокатов «Плесовских и партнёры» Александра Новичкова в беседе с «Радио 1» заявила, что граждане, получающие доход, облагаемый НДФЛ, могут вернуть часть уплаченного налога при наличии расходов, включённых в перечень оснований для налоговых вычетов — процесс оформления этих выплат упрощён.





«В последние годы Федеральная налоговая служба делает всё для того, чтобы максимально упростить этот процесс. И оформление налоговых вычетов, и возвраты денежных средств на счёт. Налоговым кодексом предусмотрено несколько видов вычетов. К числу распространённых относятся стандартные вычеты, в том числе на детей. Каждый родитель может оформить на первого ребёнка 1 400 рублей, на второго ребёнка — 2 800 рублей, на третьего и последующих детей — 6 000 рублей. Если ребёнок-инвалид — 12 000 рублей. Это каждый месяц предоставляется вычет до достижения дохода определённой суммы», — сообщила она.

«К социальным вычетам относятся расходы на обучение (своё и детей), медицинские услуги, покупку лекарств и оплату фитнес-услуг. По этим расходам можно вернуть часть уплаченного НДФЛ. Вычет за своё обучение, медицинские услуги составляет 150 000 рублей в год. Соответственно, 13% или 15%, в зависимости от того, какая ставка у налогоплательщика, от этой суммы можно вернуть. Отдельный вычет предусмотрен за сдачу нормативов ГТО при условии прохождения диспансеризации. Можно в течение года пройти медицинский осмотр или диспансеризацию, сдать нормативы ГТО и получить налоговый вычет в размере 18 000 рублей», — сообщила Новичкова.

«Для семей с детьми предусмотрены дополнительные основания. При оплате обучения ребёнка, включая кружки и дополнительное образование, лимит вычета составляет 110 000 рублей в год. Когда оплачивается обучение ребёнка — это отдельный вычет, он составляет 110 000 рублей в год. При приобретении жилья и оформлении доли в собственность несовершеннолетнего ребёнка право на вычет переходит к родителям, при этом за ним сохраняется право на вычет в будущем. Когда ребёнок вырастает, у него право на вычет всё равно сохраняется. Когда он приобретёт какое-то своё жильё, он сможет в общем порядке оформить налоговый вычет», — пояснила Новичкова.

«Также с прошлого года введена семейная ежегодная выплата. Родители, которые получают доход, облагаемый НДФЛ, и среднедушевой доход которых за 2025 год не превышает полутора прожиточных минимумов, могут оформить эту выплату», — резюмировала Александра Новичкова.