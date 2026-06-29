Молдаване призвали Санду к отставке из-за повышения налогов

29 июня 2026, 01:52

Жители Молдавии потребовали отставки властей из-за налоговой реформы

Фото: istockphoto/DTK

У здания парламента Молдавии прошла массовая акция протеста. Её участники выступают за отставку президента Майи Санду и всего правительства.





Как сообщает Radio Moldova, поводом для недовольства стали планы властей повысить налоги и установить единый НДС в размере 20%. Инициатором митинга выступило движение «Демократия дома», к которому присоединились представители ряда оппозиционных сил, в том числе Партии социалистов, «Нашей Партии» Ренато Усатого, Национального альтернативного движения и других политических объединений.



Депутат Василе Костюк назвал предлагаемые меры последней каплей для граждан. По его словам, власти пытаются решить проблему дефицита бюджета за счёт населения.



«Когда в итоге образовалась бюджетная дыра в 1,2 млрд долларов, они решили, что им нужны деньги в бюджете. А откуда? Из карманов молдаван», — подчеркнул парламентарий.