Молдаване призвали Санду к отставке из-за повышения налогов
У здания парламента Молдавии прошла массовая акция протеста. Её участники выступают за отставку президента Майи Санду и всего правительства.
Как сообщает Radio Moldova, поводом для недовольства стали планы властей повысить налоги и установить единый НДС в размере 20%. Инициатором митинга выступило движение «Демократия дома», к которому присоединились представители ряда оппозиционных сил, в том числе Партии социалистов, «Нашей Партии» Ренато Усатого, Национального альтернативного движения и других политических объединений.
Депутат Василе Костюк назвал предлагаемые меры последней каплей для граждан. По его словам, власти пытаются решить проблему дефицита бюджета за счёт населения.
«Когда в итоге образовалась бюджетная дыра в 1,2 млрд долларов, они решили, что им нужны деньги в бюджете. А откуда? Из карманов молдаван», — подчеркнул парламентарий.Протестующие убеждены, что нововведения усугубят экономическое положение граждан. По их мнению, реформа спровоцирует рост цен на товары и услуги, приведёт к дальнейшему снижению уровня жизни, а также нанесёт ущерб аграрному сектору и бизнесу.