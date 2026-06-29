Адвокат объяснила, как оформить право на найденные деньги
Руководитель Дома права «Аванти», адвокат Надежда Борзенко пояснила, что человек может законно получить найденные деньги в собственность, если сразу сообщит о находке в полицию или орган местного самоуправления и в течение шести месяцев за купюрами никто не обратится.
По словам юриста, деньги на улице не становятся собственностью нашедшего автоматически. Сначала нужно подать письменное заявление и указать место, время и обстоятельства находки. После этого сотрудники зарегистрируют обращение, а сумму примут на временное хранение.
Если за полгода объявится владелец, ему придется подтвердить свои права: назвать приметы купюр, описать обстоятельства утраты и показать документы или иные доказательства. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт добавил, что нашедший при этом может потребовать компенсацию расходов, связанных с передачей находки, а хозяин денег вправе по собственной инициативе выплатить вознаграждение до 20% суммы.
Если никто не заявит права на деньги, человек сможет забрать их, но для этого ему нужно снова обратиться в полицию. Борзенко добавила, что при крупных суммах стоит соблюдать особую осторожность: за присвоение чужих средств грозит уголовная ответственность, а попытка расплатиться фальшивыми купюрами может привести к еще более серьезным последствиям.
В целом специалисты советуют в подобных ситуациях не тратить найденные деньги, не искать владельца самостоятельно через сомнительные способы и обязательно фиксировать факт обращения в полицию или администрацию. Это поможет избежать споров и подтвердить добросовестность действий нашедшего.
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