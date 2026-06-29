Адвокат объяснила, как оформить право на найденные деньги

29 июня 2026, 08:35

Адвокат Борзенко: законно присвоить найденные деньги можно через 6 месяцев

Фото: iStock/blinow61

Руководитель Дома права «Аванти», адвокат Надежда Борзенко пояснила, что человек может законно получить найденные деньги в собственность, если сразу сообщит о находке в полицию или орган местного самоуправления и в течение шести месяцев за купюрами никто не обратится.