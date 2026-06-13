Стало известно о «налоговом кешбэке» для родителей с двумя детьми

13 июня 2026, 17:59

Депутат Говырин: родители с двумя детьми получат «налоговый кешбэк»

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начал принимать заявления на новую семейную выплату. Люди называют её «налоговым кешбэком».





В беседе с RT политик пояснил, что пособие получат работающие родители с двумя и более детьми‑гражданами РФ до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).



Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Говырин отметил, что родителям необходимо иметь доход, облагаемый НДФЛ, за год до обращения.

«Это значит, что в 2026 году можно получить выплату за 2025 год. Самозанятые и ИП на спецрежимах без трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, к сожалению, на эту меру поддержки претендовать не смогут», — заявил парламентарий.