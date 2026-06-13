Стало известно о «налоговом кешбэке» для родителей с двумя детьми
Депутат Говырин: родители с двумя детьми получат «налоговый кешбэк»
Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начал принимать заявления на новую семейную выплату. Люди называют её «налоговым кешбэком».
В беседе с RT политик пояснил, что пособие получат работающие родители с двумя и более детьми‑гражданами РФ до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).
Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Говырин отметил, что родителям необходимо иметь доход, облагаемый НДФЛ, за год до обращения.
«Это значит, что в 2026 году можно получить выплату за 2025 год. Самозанятые и ИП на спецрежимах без трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, к сожалению, на эту меру поддержки претендовать не смогут», — заявил парламентарий.Сумма рассчитывается так: уплаченный НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактическим налогом (13% или 15%) и этой суммой вернут. Депутат сообщил, что приём заявок продлится с 1 июня до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Выплату назначают один раз в год, право нужно подтверждать ежегодно.