«Система упрощена»: Как многодетным мамам выйти на пенсию досрочно в 2026 году
Соцэксперт Переведенцева: пенсионные баллы начисляются по прогрессивной шкале
С начала 2026 года досрочные пенсионные выплаты в столичном регионе получили уже 2,6 миллиона женщин, воспитавших троих и более детей. Однако далеко не все знают: теперь государство засчитывает в стаж уход за всеми детьми без ограничений, а за каждого ребенка можно получить до 8,1 пенсионного балла.
Заместитель начальника Управления организации и мониторинга пенсионного процесса отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Олеся Переведенцева в беседе с «Радио 1» заявила, что возраст выхода на пенсию зависит исключительно от количества детей, которых мама воспитала как минимум до 8 лет.
«Если у мамы трое детей, она может стать пенсионером в 57 лет. Если четверо — в 56 лет. А если пять и более — пенсия назначается в 50 лет», — пояснила она.
Три обязательных условия для получения льготы:
- Страховой стаж — не менее 15 лет (только официальная работа с отчислениями);
- Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не менее 30 баллов;
- Дети должны быть воспитаны как минимум до 8 лет, а мать — не лишена родительских прав.
«Если мама в отношении какого-то ребенка лишена родительских прав, он не учитывается для установления пенсии», — подчеркнула эксперт.
По словам Олеси Переведенцевой, раньше при расчете пенсии учитывали период ухода максимум за четырьмя детьми (не более 6 лет стажа). Сейчас это ограничение снято, теперь в стаж засчитывают уход за каждым ребенком до полутора лет, а пенсионные баллы начисляются по прогрессивной шкале:
- за первого ребенка — 1,8 балла за год (2,7 за 1,5 года);
- за второго — 3,6 балла за год (5,4 за 1,5 года);
- за третьего и последующих — 5,4 балла за год (8,1 за 1,5 года).
«Стоимость одного пенсионного коэффициента на сегодня — 156,76 рубля. Например, за полтора года ухода за первым ребенком мама получает 2,7 коэффициента. Умножаем на 156,76 — это и есть прибавка в рублях. Если у женщины совсем нет официального трудового стажа (ни одного дня работы с уплатой взносов), то периоды ухода за детьми в стаж не засчитают», — объяснила собеседница.
Она добавила, что процедура подачи заявления максимально упрощена, чтобы сэкономить время многодетных мам.
«Заявление можно подать не ранее, чем за месяц до достижения нужного возраста, и сделать это очень просто на портале Госуслуг. Там уже предзаполненная форма, маме остается лишь указать всех детей и иждивенцев», — рассказала эксперт отделения Социального фонда.