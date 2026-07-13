«Система упрощена»: Как многодетным мамам выйти на пенсию досрочно в 2026 году

13 июля 2026, 13:03

Соцэксперт Переведенцева: пенсионные баллы начисляются по прогрессивной шкале

Фото: iStock/mars58

С начала 2026 года досрочные пенсионные выплаты в столичном регионе получили уже 2,6 миллиона женщин, воспитавших троих и более детей. Однако далеко не все знают: теперь государство засчитывает в стаж уход за всеми детьми без ограничений, а за каждого ребенка можно получить до 8,1 пенсионного балла.





Заместитель начальника Управления организации и мониторинга пенсионного процесса отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Олеся Переведенцева в беседе с «Радио 1» заявила, что возраст выхода на пенсию зависит исключительно от количества детей, которых мама воспитала как минимум до 8 ​лет.





«Если у мамы трое детей, она может стать пенсионером в 57 лет. Если четверо — в 56 лет. А если пять и более — пенсия назначается в 50 лет», — пояснила она.

Страховой стаж — не менее 15 лет (только официальная работа с отчислениями);

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не менее 30 баллов;

Дети должны быть воспитаны как минимум до 8 лет, а мать — не лишена родительских прав.

«Если мама в отношении какого-то ребенка лишена родительских прав, он не учитывается для установления пенсии», — подчеркнула эксперт.

за первого ребенка — 1,8 балла за год (2,7 за 1,5 года);

за второго — 3,6 балла за год (5,4 за 1,5 года);

за третьего и последующих — 5,4 балла за год (8,1 за 1,5 года).

«Стоимость одного пенсионного коэффициента на сегодня — 156,76 рубля. Например, за полтора года ухода за первым ребенком мама получает 2,7 коэффициента. Умножаем на 156,76 — это и есть прибавка в рублях. Если у женщины совсем нет официального трудового стажа (ни одного дня работы с уплатой взносов), то периоды ухода за детьми в стаж не засчитают», — объяснила собеседница.

«Заявление можно подать не ранее, чем за месяц до достижения нужного возраста, и сделать это очень просто на портале Госуслуг. Там уже предзаполненная форма, маме остается лишь указать всех детей и иждивенцев», — рассказала эксперт отделения Социального фонда.