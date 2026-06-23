23 июня 2026, 20:04

Николай Дроздов (Фото: Instagram* / @ndrozdov_official)

Он объездил десятки стран, держал в руках кобр, гладил тигров и стал главным проводником советских и российских зрителей в мир дикой природы. Миллионы женщин восхищались Николаем Дроздовым, но своё счастье легендарный телеведущий нашёл не в далёкой экспедиции, а в обычном московском лифте. Сегодня ему 89 лет, он редко появляется на публике, борется с последствиями тяжёлой травмы и по-прежнему переживает за своих дочерей больше, чем за собственное здоровье. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Любовь нашлась не в Африке, а этажом ниже Змеи под диваном и тарантул в пылесосе Судьба старшей дочери: телевидение, Таиланд и тяжёлая травма Младшая дочь подарила ему любимых внуков Позиция Дроздова: «Мне никто ничего не должен» Тяжёлое падение, восемь сломанных рёбер и борьба за здоровье Почему Дроздов ушёл из «В мире животных» Главное богатство Николая Дроздова

Любовь нашлась не в Африке, а этажом ниже

Николай Дроздов (Фото: Instagram* / @ndrozdov_official)

Змеи под диваном и тарантул в пылесосе

Судьба старшей дочери: телевидение, Таиланд и тяжёлая травма

Младшая дочь подарила ему любимых внуков

Позиция Дроздова: «Мне никто ничего не должен»

Николай Дроздов (Фото: Instagram* / @ndrozdov_official)

Тяжёлое падение, восемь сломанных рёбер и борьба за здоровье

Почему Дроздов ушёл из «В мире животных»

Главное богатство Николая Дроздова