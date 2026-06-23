Сломанные рёбра, маленькая пенсия и брак с соседкой: как в свои 89 лет живёт Николай Дроздов?
Он объездил десятки стран, держал в руках кобр, гладил тигров и стал главным проводником советских и российских зрителей в мир дикой природы. Миллионы женщин восхищались Николаем Дроздовым, но своё счастье легендарный телеведущий нашёл не в далёкой экспедиции, а в обычном московском лифте. Сегодня ему 89 лет, он редко появляется на публике, борется с последствиями тяжёлой травмы и по-прежнему переживает за своих дочерей больше, чем за собственное здоровье. Подробнее — в материале «Радио 1».
Любовь нашлась не в Африке, а этажом нижеСудьба Николая Дроздова могла бы стать сюжетом приключенческого романа. Экспедиции, редкие животные, экзотические страны, встречи с удивительными людьми. Но свою главную женщину он встретил совсем не на другом конце света.
После неудачного первого брака Дроздов почти двадцать лет жил один. Его первой супругой была Инна, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. В семье родилась дочь Надежда, однако постоянные командировки и экспедиции постепенно разрушили отношения.
Сам телеведущий позже признавался: он пытался сохранить семью, но жена решила уйти. После развода Николай Николаевич полностью ушёл в работу. Казалось, личная жизнь осталась в прошлом. Однако судьба распорядилась иначе.
Будущая жена Татьяна жила с ним в одном доме: он — на седьмом этаже, она — на пятом. Познакомились они благодаря соседке, которая постоянно приглашала обоих на чай. Сначала их связывала работа. Татьяна помогала Дроздову расшифровывать записи для его книги «Полёт бумеранга». А потом оказалось, что рядом находится именно тот человек, которого он искал долгие годы. В 1978 году они поженились и с тех пор не расставались.
Змеи под диваном и тарантул в пылесосеЖизнь с известным зоологом оказалась испытанием не для слабонервных. Николай Дроздов регулярно приносил домой животных для наблюдений. Иногда это были змеи, которые благополучно сбегали из террариумов и отправлялись исследовать квартиру.
Полозов и гадюк находили под мебелью, за шкафами и даже в постели.
Но самый запоминающийся случай произошёл с тарантулом. По семейной легенде, мать Татьяны случайно засосала паука пылесосом во время уборки.
Когда в семье появилась младшая дочь Елена, эксперименты с домашним зоопарком пришлось прекратить.
Судьба старшей дочери: телевидение, Таиланд и тяжёлая травмаСтаршая дочь Надежда в молодости тоже попробовала себя на телевидении. В конце 1990-х она вела программу о путешествиях и экологии.
Многие были уверены, что дочь знаменитого телеведущего продолжит семейное дело. Однако её жизнь сложилась иначе.
Со временем Надежда увлеклась духовными практиками и уехала в Таиланд. После возвращения, по рассказам близких, она стала вести замкнутый образ жизни. Личная жизнь не сложилась, постоянной работы тоже не было.
Дополнительным ударом стала тяжёлая травма позвоночника после падения с лестницы в 2018 году.
Тогда Николай Дроздов публично признавался, что лечение требует серьёзных затрат и он старается помогать дочери всем, чем может.
Младшая дочь подарила ему любимых внуковЕлена, младшая дочь телеведущего, пошла по пути любви к животным и получила образование ветеринара. Позже она создала семью, родила двух сыновей — Филарета и Яна.
Некоторое время семья жила в Австралии, но после развода Елена вернулась в Россию вместе с детьми. Именно внуки сегодня остаются одной из главных радостей Николая Николаевича. Особенно он гордился старшим внуком Филаретом, который ещё в школьные годы увлекался программированием и мечтал создавать собственные компьютерные игры. А младший Ян покорил дедушку артистичностью и любовью к кулинарии.
Позиция Дроздова: «Мне никто ничего не должен»В последние годы в прессе не раз появлялись публикации о непростом положении семьи Дроздовых.
Супруга телеведущего рассказывала журналистам, что основным источником дохода остаётся пенсия Николая Николаевича, которая составляет 40 тысяч рублей. Также звучали жалобы на то, что взрослые дочери не всегда могут активно участвовать в жизни родителей.
Однако сам Дроздов никогда не позволял себе публично обвинять детей или жаловаться на судьбу. Те, кто хорошо его знают, отмечают: он всегда придерживался принципа, что семья должна держаться не на претензиях, а на взаимной поддержке.
Тяжёлое падение, восемь сломанных рёбер и борьба за здоровьеПоследние годы стали для учёного серьёзным испытанием. После неудачного падения Николай Николаевич получил множественные переломы рёбер. Восстановление оказалось долгим и тяжёлым.
Некоторое время он практически не вставал с постели, испытывал сильные боли и проходил сложное лечение.
Позже появились осложнения, связанные с дыханием. Врачи постоянно наблюдали за состоянием телеведущего и рекомендовали специальные упражнения. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Дроздов не отказался от своей многолетней привычки начинать день с зарядки.
Почему Дроздов ушёл из «В мире животных»Многие зрители до сих пор считают, что Николай Дроздов покинул программу «В мире животных» со скандалом. Сам телеведущий эти слухи категорически опровергал. Он подчёркивал, что решение было добровольным, а рассказы о конфликте или невыплаченных гонорарах называл выдумкой.
По словам Дроздова, он продолжает поддерживать проект как научный консультант и остаётся его единомышленником. Для миллионов зрителей он навсегда останется главным лицом передачи, которая более полувека рассказывала стране о животных, природе и бережном отношении к миру вокруг нас.
Главное богатство Николая ДроздоваЗа свою жизнь Николай Дроздов увидел больше экзотических мест, чем большинство людей может представить. Он встречался с учёными мирового уровня, работал на телевидении десятилетиями и стал настоящей легендой.
Но если спросить, что оказалось самым важным, ответ будет совсем не про экспедиции и не про славу. Уже почти полвека рядом с ним остаётся Татьяна — та самая соседка с пятого этажа, которую он однажды встретил в обычном московском доме. Именно она пережила вместе с ним опасные путешествия, сбежавших змей, взлёты, болезни и тяжёлые периоды.
Иногда судьба действительно любит иронию: человек, объехавший весь мир, нашёл свою главную любовь буквально за несколько лестничных пролётов от собственной квартиры.