Средняя пенсия у мужчин в России оказалась выше, чем у женщин
Согласно данным Социального фонда России за 2026 год, средняя пенсия у мужчин-пенсионеров выше, чем у женщин. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц, в то время как у женщин он чуть ниже — 25 204 рубля. Что касается общего значения пенсии в России, то оно находится на уровне 25 254 рублей.
При этом уточняется, что в апреле работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 25 397 рублей. Пенсия работающих граждан составила 23 695 рублей, а неработающих — 25 840 рублей.
Ранее «Радио 1» передавало, что россияне без официального трудового стажа могут получить только социальную пенсию по старости. Государство назначает её позже страховой: в 2026 году женщины получат право на выплату в 64 года, мужчины — в 69 лет.
