16 июня 2026, 15:44

Диана Шурыгина (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Казалось бы, шум вокруг имени Дианы Шурыгиной затих еще в 2017-м. Но на днях ее история получила неожиданное продолжение: в квартире девушки прошел обыск, а сама она попала в СИЗО. В какой скандал вновь угодила звезда ток-шоу, расскажет «Радио 1».





Содержание Шурыгиной грозит тюрьма Что могло стать поводом Бывший обвинил в краже Почему о Шурыгиной заговорили в 2017-м

Шурыгиной грозит тюрьма

Что могло стать поводом

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: Инстаграм*/gusevsvyatoslav)

Бывший обвинил в краже

«Я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил пропажу вещей. Доступ к квартире был у нее и у людей, которым она этот доступ предоставляла», — рассказал предприниматель.

Почему о Шурыгиной заговорили в 2017-м