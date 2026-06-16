Скандальная героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина попала под статью о порно: где она сейчас и что ей грозит
Казалось бы, шум вокруг имени Дианы Шурыгиной затих еще в 2017-м. Но на днях ее история получила неожиданное продолжение: в квартире девушки прошел обыск, а сама она попала в СИЗО. В какой скандал вновь угодила звезда ток-шоу, расскажет «Радио 1».
Шурыгиной грозит тюрьмаШурыгина (после замужества — Шлянина) стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии. Информация об этом появилась на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Как следует из картотеки, Троицкий районный суд 11 июня рассмотрел вопрос о неотложном обыске в ее квартире и удовлетворил его. Следствие инкриминирует Шурыгиной пункт «а» части 3 статьи 242 УК — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Эта статья предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.
Что могло стать поводомБывший возлюбленный Шурыгиной, предприниматель Святослав Гусев, предположил, что поводом для возбуждения дела стали интимные видео, опубликованные в закрытых телеграм-каналах еще в 2025 году.
По словам мужчины, одна из подруг девушки сообщила ему, что та может находиться в СИЗО. Знакомая даже пыталась выяснить, где именно ее содержат. Сама Шурыгина на связь не выходит — ни она, ни ее мать не ответили на звонки журналистов.
Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, сообщил, что девушку отправили под домашний арест до 19 июля.
Бывший обвинил в кражеВ мае этого года стало известно, что Гусев обратился в полицию с заявлением о краже. Он утверждает, что пока был в командировке, из его квартиры пропали деньги и дорогостоящая техника на общую сумму 2,8 миллиона рублей.
«Я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил пропажу вещей. Доступ к квартире был у нее и у людей, которым она этот доступ предоставляла», — рассказал предприниматель.Он также добавил, что у Шурыгиной якобы есть зависимость от закиси азота — на газ, по его оценкам, она тратит по несколько сотен тысяч рублей в неделю. При этом стабильного заработка у нее нет, а доход от соцсетей небольшой.
Почему о Шурыгиной заговорили в 2017-мШурыгина прославилась после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в январе 2017 года. Тогда 16-летняя девушка рассказала, что на вечеринке ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов.
Выпуск быстро стал вирусным — фрагменты разошлись на мемы. Однако далеко не все зрители поверили словам девушки: многие называли ее расчетливой и меркантильной. Впоследствии вышло еще несколько выпусков передачи, посвященных этой теме.
Суд признал Семенова виновным и изначально приговорил к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до трех лет и трех месяцев, а в январе 2018 года он досрочно вышел на свободу.
После волны популярности Шурыгина развивала блоги, в том числе на платформе OnlyFans. В 2017 году она вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но через два года пара разошлась.