20-сантиметровая бутылка застряла в заднем проходе мужчины
Во Вьетнаме 34-летнего мужчину госпитализировали с пластиковой бутылкой в прямой кишке. Инородное тело размером 20 на пять сантиметров обнаружили при обследовании после того, как пациент пожаловался на сильные боли, пишет Need to know.
Самостоятельно извлечь предмет мужчине не удалось — бутылка зашла слишком глубоко, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно: врачи достали бутылку, при этом серьезных повреждений, таких как перфорация, не выявили. Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением медиков.
Хирург, проводивший операцию, отметил, что многие пациенты пытаются решить проблему самостоятельно и обращаются за помощью слишком поздно, из-за чего предмет проникает глубже, а риск осложнений возрастает. Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением в подобных случаях.
Ранее клещ застрял в заднем проходе россиянина и провел там около недели. Подробности в нашем материале.
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