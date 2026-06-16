20-сантиметровая бутылка застряла в заднем проходе мужчины

16 июня 2026, 14:45

NTK: Во Вьетнаме врачи спасли мужчину с пластиковой бутылкой в заднем проходе

Фото: istockphoto/mirror-images

Во Вьетнаме 34-летнего мужчину госпитализировали с пластиковой бутылкой в прямой кишке. Инородное тело размером 20 на пять сантиметров обнаружили при обследовании после того, как пациент пожаловался на сильные боли, пишет Need to know.