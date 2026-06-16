Маленький мальчик спас детей от смертельно опасной змеи

16 июня 2026, 15:02

NYP: ребенок из Калифорнии спас детей от гремучей змеи

Фото: istockphoto/mrjo2405

В Калифорнии воспитанник детского сада предотвратил трагедию, вовремя заметив гремучую змею в беседке на территории учреждения. Инцидент произошел 11 июня в городе Санта-Кларита, сообщает New York Post.





Мальчик немедленно предупредил взрослых об опасной рептилии. На вызов оперативно прибыл специалист по отлову змей Кэри Куашен, который поймал ядовитую особь и вывез ее за пределы детсада.





«Слава богу, всё обошлось», — прокомментировал он в соцсетях.