Маленький мальчик спас детей от смертельно опасной змеи
NYP: ребенок из Калифорнии спас детей от гремучей змеи
В Калифорнии воспитанник детского сада предотвратил трагедию, вовремя заметив гремучую змею в беседке на территории учреждения. Инцидент произошел 11 июня в городе Санта-Кларита, сообщает New York Post.
Мальчик немедленно предупредил взрослых об опасной рептилии. На вызов оперативно прибыл специалист по отлову змей Кэри Куашен, который поймал ядовитую особь и вывез ее за пределы детсада.
«Слава богу, всё обошлось», — прокомментировал он в соцсетях.
Издание отмечает, что в штате фиксируется небывалая активность гремучих змей. Только за первые три месяца 2026 года зарегистрировали 77 случаев встреч с рептилиями, три человека скончались от укусов. Герпетологи называют текущую ситуацию крайне нетипичной и вызывающей серьезное беспокойство.