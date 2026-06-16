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Маленький мальчик спас детей от смертельно опасной змеи

NYP: ребенок из Калифорнии спас детей от гремучей змеи
Фото: istockphoto/mrjo2405

В Калифорнии воспитанник детского сада предотвратил трагедию, вовремя заметив гремучую змею в беседке на территории учреждения. Инцидент произошел 11 июня в городе Санта-Кларита, сообщает New York Post.



Мальчик немедленно предупредил взрослых об опасной рептилии. На вызов оперативно прибыл специалист по отлову змей Кэри Куашен, который поймал ядовитую особь и вывез ее за пределы детсада.

«Слава богу, всё обошлось», — прокомментировал он в соцсетях.

Издание отмечает, что в штате фиксируется небывалая активность гремучих змей. Только за первые три месяца 2026 года зарегистрировали 77 случаев встреч с рептилиями, три человека скончались от укусов. Герпетологи называют текущую ситуацию крайне нетипичной и вызывающей серьезное беспокойство.
Никита Кротов

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