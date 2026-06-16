Поликлинику эвакуировали на востоке Москвы
В московском районе Новокосино проводится эвакуация посетителей и сотрудников городской поликлиники. Инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на Салтыковской улице.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», из здания вывели всех пациентов и врачей. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Один из очевидцев рассказал, что находился в очереди на прием к специалисту, когда по системе громкой связи прозвучало распоряжение о немедленной эвакуации. Люди покинули помещение в организованном порядке.
Официальных комментариев от экстренных служб и руководства медучреждения на текущий момент не поступало. Других подробностей нет.
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