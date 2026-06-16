Поликлинику эвакуировали на востоке Москвы

16 июня 2026, 14:52

Поликлинику эвакуировали в районе Новокосино

Фото: istockphoto/sudok1

В московском районе Новокосино проводится эвакуация посетителей и сотрудников городской поликлиники. Инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на Салтыковской улице.