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Поликлинику эвакуировали на востоке Москвы

Поликлинику эвакуировали в районе Новокосино
Фото: istockphoto/sudok1

В московском районе Новокосино проводится эвакуация посетителей и сотрудников городской поликлиники. Инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на Салтыковской улице.



По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», из здания вывели всех пациентов и врачей. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Один из очевидцев рассказал, что находился в очереди на прием к специалисту, когда по системе громкой связи прозвучало распоряжение о немедленной эвакуации. Люди покинули помещение в организованном порядке.

Официальных комментариев от экстренных служб и руководства медучреждения на текущий момент не поступало. Других подробностей нет.

Никита Кротов

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