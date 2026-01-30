«Скандинавский антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода в Москве и области будет на выходных

30 января 2026, 13:29

Синоптик Шувалов: скандинавский антициклон несет в Москву и Подмосковье морозы

Фото: iStock/photosvit

Жителям столичного региона в ближайшие дни стоит готовиться к сильным ночным морозам и умеренным снегопадам. Почему прошедшие снегопады — не рекорд, откуда в Москву могут прийти 40-градусные холода и когда ждать потепления?





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» развеяв слухи о «двухсотлетнем рекорде» по снегу, отметил, что осадки в этом месяце хотя и обильны, но до абсолютных максимумов 2004-2005 годов не дотягивают.





«Гораздо больший дискомфорт доставляют аномальные для последних лет морозы. Но они связаны с особыми процессами. Над регионом стоит скандинавский антициклон, несущий холод с северо-запада. Он обещает крепкие, но не катастрофические морозы», — пояснил он.

«Со второй половины дня воскресенья и в понедельник нас заденет своим крылом южный циклон. Он немного прикроет облаками и умеренным снегом Москву и Подмосковье, температура станет более лояльной. Я думаю, что от этих погодных качелей нам не спрыгнуть до марта месяца», — сказал Шувалов.