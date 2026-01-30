Москвичей предупредили о самой холодной ночи зимы
Синоптик Тишковец: Самая холодная ночь зимы в Москве ожидается в субботу
В субботу, 31 января, в столичном регионе ожидается самая холодная ночь зимы. Так, температура опустится до -24 °С. Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его прогнозу, в ночь на субботу в Москве столбики термометров покажут порядка -18…-21 °С. В Подмосковье местами температура опустится до -24 °С.
«В светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, на максимальном термометре будет не выше -11…-14 °С, что на 5–6 °С холоднее климатической нормы», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Тишковца.
В ночь на 1 февраля осадков не ожидается, а днем в воскресенье снег возобновится, температура воздуха составит около -14…-17 °С.
Тем временем главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала Общественной Службе Новостей, что до середины февраля потепления ждать не стоит.
«Затяжной морозный период обусловлен тем, что холод в столичный регион не будет поступать в приземном слое из Арктики, а будет опускаться сверху из стратосферы. Наиболее холодными сутками будет понедельник, 2 февраля», — отметила синоптик.
При этом она уточнила, что сильных снегопадов в столичном регионе уже не будет. Потепление, по ее словам, придет в Москву и Подмосковье не раньше второй половины февраля. До тех пор в столичном регионе ожидаются морозы разной интенсивности.