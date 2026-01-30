Москвичей предупредили о самой холодной ночи зимы

30 января 2026, 11:06

Синоптик Тишковец: Самая холодная ночь зимы в Москве ожидается в субботу

Фото: iStock/MarianVejcik

В субботу, 31 января, в столичном регионе ожидается самая холодная ночь зимы. Так, температура опустится до -24 °С. Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По его прогнозу, в ночь на субботу в Москве столбики термометров покажут порядка -18…-21 °С. В Подмосковье местами температура опустится до -24 °С.





«В светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, на максимальном термометре будет не выше -11…-14 °С, что на 5–6 °С холоднее климатической нормы», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Тишковца.

«Затяжной морозный период обусловлен тем, что холод в столичный регион не будет поступать в приземном слое из Арктики, а будет опускаться сверху из стратосферы. Наиболее холодными сутками будет понедельник, 2 февраля», — отметила синоптик.