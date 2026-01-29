Москвичам пообещали новые снегопады
Обещанный перерыв в снегопадах не продлится долго. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Снегопады прекратятся вечером в четверг, 29 января. В пятницу, 30-го числа, атмосферное давление начнет расти и к выходным достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Это приведет к снижению температуры в столичном регионе. В пятницу ночью ожидается от минус 16 до минус 19 градусов, а в субботу по области температура опустится до минус 20-25 градусов, предупредил Шувалов.
Наибольший холод придется на воскресенье, 1 февраля. Солнце покажется на небе, но его лучи не смогут согреть из-за сильных морозов, отметил метеоролог. Ночью температура будет колебаться около минус 20-25 градусов, а днем — от минус 15 до минус 20 градусов.
Согласно прогнозам синоптика, новый этап снегопадов начнется в столице в начале следующей недели с приходом южного циклона. Наибольшее количество осадков выпадет в Воронеже, Пензе и Казани.
Затем циклон изменит направление и затронет Москву. С его приходом морозы ослабнут, и снова пойдет снег. Ожидаются осадки разной интенсивности, добавил Шувалов.
