Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду и снегопад на выходных

30 января 2026, 13:08

«Яндекс Погода»: 31 января и 1 февраля в Москве будет солнечно и морозно

Фото: iStock/bruev

В предстоящие выходные в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье продолжится снегопад. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Яндекс Погоды».





По данным издания, в субботу, 31 января, в Москве установится ясная, но морозная погода. Утром температура составит -19 °С, днем поднимется до -15 °С, а вечером понизится до -17 °С, ночью же похолодает до -20 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2 °С. Также будет солнечный день», — уточнили синоптики.

«В понедельник и вторник ожидаются морозы в пределах -23...-18 °С в ночное время. В дневные часы в столичном регионе будет около -17...-12 °С. В среду и четверг минимальные температуры составят -20...-15 °С», — спрогнозировал специалист.