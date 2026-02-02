«25 °С ниже нуля»: Стало известно, как долго в Москве продержатся аномальные морозы

02 февраля 2026, 14:50

Синоптик Позднякова: Морозы в Москве продлятся до середины февраля

Фото: iStock/Pavel Byrkin

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются аномальные морозы с отклонением от нормы на 10–12 °С. Об этом предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, во вторник, среду и четверг будет очень холодно. В ночные часы будет до -18...-25 °С. Днем — порядка -15...-17 °С, по региону столбики термометров покажут до -17...-20 °С. А 3 февраля пройдет небольшой снежок.





«Характер погоды начнет меняться в пятницу. Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ночью будет от -15 до -20 °С. Дневная температура — порядка -10–15 °С. Днем начнется небольшой снежок, а вечером осадки значительно усилятся», — сообщила Позднякова «Вечерней Москве».

«В регион может прийти более устойчивый поток теплого атлантического воздуха. В этом случае температура в течение суток будет колебаться от -1 до -6 °С, а местами возможны и небольшие положительные значения», — уточнил Ильин в разговоре с Москвой 24.