Стало известно, сколько продлятся морозы в Москве и Подмосковье
Синоптик Шувалов: 6 февраля в Москве пройдет снегопад
Морозы в столичном регионе продлятся до 5 февраля. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что в начале предстоящей недели ночная температура будет составлять около -20 °C, а дневная — порядка -15 °C, что ниже климатической нормы почти на 10 °C.
«Под самый финал рабочей недели могут быть усиления морозов. В четверг местами до -25 °C ночью и -20 °C днём», — рассказал Шувалов в беседе с RT.
Далее, по его прогнозу, в Москве и Подмосковье начнется потепление. А 6 февраля пройдет снегопад.
Ранее синоптик Михаил Семёнов сообщил, что ключевым трендом февраля станут резкие перепады температур. Он уточнил, что в последний месяц зимы периоды кратковременного потепления будут часто сменять волны арктического холода.