Ученый рассказал о способе увеличить продолжительность жизни

02 февраля 2026, 14:53

Ученый Бюттнер: Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал об одном из самых приятных способов увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.





Исследователь, специализирующийся на изучении образа жизни долгожителей, сообщил, что в Греции, где многие люди живут до 100 лет, широко распространена традиция дневного сна.





«Самые лучшие способы продления жизни — те, которые улучшают качество жизни и приносят истинное удовольствие. Послеобеденный сон — один из них», — пояснил Бюттнер.