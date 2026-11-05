05 ноября 2026, 14:53

Фото: iStock/Jelena Danilovic

В ноябре магазины и маркетплейсы предлагают скидки на одежду, обувь, технику и другие товары. Однако крупная цифра на ценнике сама по себе не показывает, насколько выгодной окажется покупка. Чтобы оценить предложение, стоит сравнить цены и внимательно прочитать условия акции. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое распродажа 11.11 Как понять, что скидка действительно выгодная Сравните цены на нескольких площадках Проследите за ценой до начала распродажи Проверьте условия получения скидки Не ориентируйтесь только на зачеркнутую цену Составьте список покупок до распродажи

Что такое распродажа 11.11

Как понять, что скидка действительно выгодная

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng



Сравните цены на нескольких площадках

Проследите за ценой до начала распродажи

Проверьте условия получения скидки

Фото: iStock/djmilic

Не ориентируйтесь только на зачеркнутую цену

Составьте список покупок до распродажи