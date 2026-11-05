Астролог рассказала, какие знаки зодиака раскрываются только на втором свидании

05 ноября 2026, 14:50

Астролог Шевченко: Раки, Девы, Львы и Стрельцы могут удивить на второй встрече

Фото: Istock / LuckyBusiness

Астролог Наталия Шевченко рассказала, представителям каких знаков зодиака стоит дать второй шанс после не самого удачного первого свидания. По её словам, Раки, Девы, Львы и Стрельцы могут по-разному проявлять себя при знакомстве, поэтому первое впечатление о них бывает обманчивым. Об этом эксперт сообщила в беседе с «Москвой 24».