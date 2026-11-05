Астролог рассказала, какие знаки зодиака раскрываются только на втором свидании
Астролог Наталия Шевченко рассказала, представителям каких знаков зодиака стоит дать второй шанс после не самого удачного первого свидания. По её словам, Раки, Девы, Львы и Стрельцы могут по-разному проявлять себя при знакомстве, поэтому первое впечатление о них бывает обманчивым. Об этом эксперт сообщила в беседе с «Москвой 24».
Раки на первой встрече часто стесняются: говорят тихо, с трудом подбирают слова, избегают зрительного контакта и не спешат задавать личные вопросы. Из-за этого собеседнику может показаться, что они скучают или не испытывают симпатии. Однако всё обстоит иначе: чем сильнее Раку нравится человек, тем осторожнее он себя ведёт, опасаясь показаться навязчивым или случайно выдать свои чувства. Уже на втором свидании представители знака обычно становятся увереннее, больше шутят, задают вопросы и открыто проявляют интерес.
Девы, напротив, на первой встрече могут напоминать строгих интервьюеров. Они внимательно расспрашивают потенциального партнёра, оценивают его поведение и даже замечают, как он разговаривает с официантом или отзывается о бывших отношениях. Пока собеседник пытается флиртовать, Дева анализирует ответы и пытается понять, насколько новый знакомый ей подходит. За внешней холодностью, по словам астролога, скрывается потребность в доверии. Если первое впечатление не оказалось негативным, на следующей встрече Дева охотнее рассказывает о себе и проявляет симпатию.
Львы на первом свидании, как правило, стараются произвести максимально яркое впечатление. Они много говорят о своих достижениях, работе и путешествиях, иногда настолько увлекаются рассказами, что перебивают собеседника. Из-за этого могут показаться самовлюблёнными и слишком сосредоточенными на себе. При этом астролог считает, что таким образом Львы просто хотят понравиться и показать свои лучшие стороны. На второй встрече они обычно становятся спокойнее и внимательнее к партнёру.
Стрельцы же могут с самого начала вести себя так, будто давно знакомы с человеком: быстро переходят на дружеский тон, много шутят и даже предлагают вместе отправиться к друзьям. Такая непринуждённость иногда создаёт впечатление легкомыслия и несерьёзного отношения к свиданию. Однако, как пояснила Шевченко, юмор помогает Стрельцам справиться с неловкостью и отложить разговор о намерениях. Если встретиться с ними ещё раз, можно заметить, что они действительно заинтересованы в собеседнике и хотят узнать его ближе.
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