«Россия — страна возможностей» расскажет о своих программах в регионах

05 ноября 2026, 14:39

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В этом месяце президентская платформа «Россия — страна возможностей» планирует начать информационную кампанию в регионах. Жителям расскажут о проектах для профессионального роста, реализации инициатив и развития талантов.