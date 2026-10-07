Врач перечислила лекарства, помогающие пережить магнитную бурю
Врач Лапа: магнитную бурю помогут пережить аспирин и сосудистые капли
Иногда голова болит по известной причине — магнитная буря. Можно ли помочь себе лекарствами и что держать под рукой?
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» напомнила, что, зная о своих симптомах, не стоит пренебрегать небольшой медикаментозной поддержкой.
«Если голова раскалывается, не только не помешает, а рекомендуется выпить аспирин, потому что любое улучшение реологии крови позволит перенести нагрузку. Если ощущается тяжесть, "отёкшая" голова, то разрешаются сосудистые капли. Можно капнуть по одной капельке в каждую ноздрю, и тогда всё будет хорошо», — поделилась она.
Эксперт подчёркнула, что любая поддержка работает только в сочетании со спокойным образом жизни: без паники, перегрузок, с полноценным сном.
«Перед приёмом любых лекарств, включая аспирин и сосудистые капли, рекомендуется проконсультироваться с врачом», — добавила Лапа.