Врач перечислила лекарства, помогающие пережить магнитную бурю

07 октября 2026, 15:48

Врач Лапа: магнитную бурю помогут пережить аспирин и сосудистые капли

Фото: istockphoto/Marina Kositsyna

Иногда голова болит по известной причине — магнитная буря. Можно ли помочь себе лекарствами и что держать под рукой?





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» напомнила, что, зная о своих симптомах, не стоит пренебрегать небольшой медикаментозной поддержкой.





«Если голова раскалывается, не только не помешает, а рекомендуется выпить аспирин, потому что любое улучшение реологии крови позволит перенести нагрузку. Если ощущается тяжесть, "отёкшая" голова, то разрешаются сосудистые капли. Можно капнуть по одной капельке в каждую ноздрю, и тогда всё будет хорошо», — поделилась она.