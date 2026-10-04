Терапевт развеяла распространенный миф о росте заболеваемости осенью
Осенний рост простудных заболеваний связан не с ослаблением иммунитета, а с изменением условий распространения вирусов. Об этом сообщила терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».
По ее словам, с приходом осени люди чаще находятся в закрытых пространствах, возвращаются к коллективному взаимодействию и увеличивают количество близких контактов. Изменяется и распорядок дня: нужно раньше вставать, увеличивается нагрузка, может сокращаться время сна. Всё это сказывается на общем самочувствии, но это не означает, что с наступлением осени иммунитет обязательно снижается, пояснила специалист.
Бурнацкая добавила, что регулярные физические упражнения и разумное отношение к холоду могут быть полезны, однако она подчеркнула, что закаливание не делает человека абсолютно невосприимчивым к вирусам. Для поддержания организма рекомендуется полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание, прогулки и регулярное проветривание помещений. Также важно соблюдать гигиену рук, избегать тесных контактов с больными и оставаться дома при появлении симптомов, заключила терапевт.
Читайте также: