Терапевт развеяла распространенный миф о росте заболеваемости осенью

04 октября 2026, 10:22

Врач Бурнацкая: Осенний рост простуд не связан с ослаблением иммунитета

Фото: iStock/simpson33

Осенний рост простудных заболеваний связан не с ослаблением иммунитета, а с изменением условий распространения вирусов. Об этом сообщила терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».