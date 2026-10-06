Терапевт Бурнацкая объяснила, почему сон на боку вызывает боль в шее

06 октября 2026, 08:42

Терапевт Бурнацкая: Сон на одном боку может привести к перенапряжению шеи

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что привычка проводить всю ночь на одном боку иногда провоцирует дискомфорт после пробуждения. Человек может столкнуться с онемением руки, болезненностью в плече, скованностью в шее и ощущением перекоса тела.