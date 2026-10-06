Терапевт Бурнацкая объяснила, почему сон на боку вызывает боль в шее
Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что привычка проводить всю ночь на одном боку иногда провоцирует дискомфорт после пробуждения. Человек может столкнуться с онемением руки, болезненностью в плече, скованностью в шее и ощущением перекоса тела.
В беседе с «Лентой.ру» специалист пояснила, что сама по себе такая поза не опасна для здорового человека. Неприятные ощущения чаще связаны с неподходящей подушкой, матрасом или уже имеющимися проблемами с мышцами и суставами.
Слишком высокая либо низкая подушка нарушает положение головы относительно позвоночника. Если шея несколько часов остается под неудобным углом, мышцы испытывают повышенную нагрузку. Вес тела при боковом положении долго давит на плечо и таз, из-за чего утром возможны боль, покалывание или ограничение движений.
Бурнацкая обратила внимание и на влияние позы на самочувствие при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При ГЭРБ содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает изжогу. Сон на левом боку у многих пациентов помогает сократить число ночных приступов, тогда как правый бок способен усилить симптомы.
Врач подчеркнула, что отказываться от сна на боку без медицинских причин не нужно. Важно подобрать удобную подушку и следить, чтобы тело не находилось всю ночь в положении, перегружающем шею, плечевой пояс и таз.
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