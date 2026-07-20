Косметолог назвала опасные тренды с инъекциями из соцсетей

20 июля 2026, 08:53

Косметолог Зданевич: авторские «коктейли красоты» могут быть опасны для здоровья

Фото: iStock/DuxX

Врач-косметолог, дерматовенеролог Анастасия Зданевич предупредила о рисках популярных процедур, которые блогеры продвигают как быстрый способ изменить внешность. Среди них — инъекции в трапециевидные мышцы, стопы и нос, а также так называемые авторские смеси препаратов.