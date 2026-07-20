Косметолог назвала опасные тренды с инъекциями из соцсетей
Врач-косметолог, дерматовенеролог Анастасия Зданевич предупредила о рисках популярных процедур, которые блогеры продвигают как быстрый способ изменить внешность. Среди них — инъекции в трапециевидные мышцы, стопы и нос, а также так называемые авторские смеси препаратов.
Тренд Barbie tox предполагает уколы ботулотоксина в область трапеций. Сторонники метода обещают более изящную шею и улучшение осанки. По словам специалиста, такие инъекции требуют медицинских показаний и предварительной диагностики. Работой с мышечными спазмами должен заниматься невролог. Ошибка в выборе дозировки или техники способна привести к слабости плечевого пояса, ограничению движений и трудностям с удержанием головы. Нарушение баланса мышц шеи иногда провоцирует головную боль и новые болезненные напряжения. Длину шеи процедура не увеличит, а избыток жировой ткани способен сделать заметнее область у основания шеи.
Ещё один вирусный метод называют «точкой лабутена». Врачи вводят препарат в стопу, чтобы человек якобы легче переносил высокие каблуки. Зданевич пояснила, что неприятные ощущения часто связаны с давлением на нервы и кости. Расслабление мускулатуры не решает эту проблему и ухудшает амортизацию при ходьбе. В медицинской практике инъекции в эту зону применяют для борьбы с повышенной потливостью. Без спазма они могут ослабить стопу, из-за чего станет сложнее подниматься по лестнице. Специалист отдельно в беседе с «Газетой.Ru» призвала не соглашаться на «коктейли красоты», когда врач смешивает несколько средств без понятной доказательной базы. После таких процедур возможны хроническое воспаление, гранулёмы и рубцовые изменения. Риск усиливается, если пациент не знает точный состав введённого препарата.
Коррекция формы носа филлерами или липолитиками тоже не способна сделать его уже, подчеркнула косметолог. Инъекции могут визуально сгладить отдельные неровности, однако не уменьшают костную и хрящевую ткань. Для изменения размеров носа нужна ринопластика. Использование незарегистрированных средств создаёт дополнительную угрозу здоровью.
Лучшим и наиболее безопасным способом улучшить внешний вид и самочувствие остаются регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Спорт помогает укрепить мышцы, улучшить осанку, поддерживать здоровый вес и повысить выносливость без сомнительных процедур и риска осложнений. Рацион также напрямую влияет на состояние кожи, уровень энергии и фигуру. Достаточное количество белка, овощей, фруктов, цельных злаков и воды помогает организму нормально восстанавливаться, а ограничение избытка сахара, алкоголя и ультрапереработанных продуктов снижает вероятность резких изменений веса и ухудшения самочувствия.
Устойчивый результат требует времени, но именно привычки дают наиболее долгосрочный эффект. Перед началом тренировок или существенной сменой рациона стоит учитывать состояние здоровья и при необходимости проконсультироваться с врачом или квалифицированным специалистом.
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