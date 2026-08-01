Дерматолог назвала причины сыпи после пребывания на солнце
В большинстве случаев сыпь после пребывания на солнце — это не аллергия, а фотодерматоз. Об этом сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман в беседе с «Лентой.ру».
Она подчеркнула, что кожа может слишком остро реагировать на ультрафиолетовые лучи, и первые признаки этого могут появиться уже через несколько часов. К ним относятся покраснение, мелкая сыпь, пузырьки или бляшки, сопровождающиеся сильным зудом и жжением.
Специалист сообщила, что наиболее распространенной формой фотодерматоза является полиморфный фотодерматоз. Чаще всего он проявляется весной или в начале лета, когда кожа после зимы подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей. С увеличением времени пребывания на солнце симптомы могут уменьшаться, что является естественным процессом адаптации. Однако существуют и более серьезные варианты, о которых предупредила эксперт. Солнечная крапивница может возникнуть буквально за несколько минут: появляются волдыри и сильный зуд.
При появлении сыпи Шухман рекомендовала немедленно уйти в тень, принять прохладный душ и избегать дальнейшего пребывания под прямыми солнечными лучами. При сильном зуде можно использовать современные антигистаминные препараты, а гормональные кремы применять только по назначению врача. Обратиться к дерматологу следует при первых в жизни подобных высыпаниях, обширном поражении кожи, повышении температуры, ухудшении самочувствия или развитии реакции на фоне приема лекарств.
Читайте также: