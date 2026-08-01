Дерматолог назвала причины сыпи после пребывания на солнце

01 августа 2026, 08:29

Дерматолог Шухман: Сыпь после пребывания на солнце — это фотодерматоз

Фото: iStock/Marko_Marcello

В большинстве случаев сыпь после пребывания на солнце — это не аллергия, а фотодерматоз. Об этом сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман в беседе с «Лентой.ру».