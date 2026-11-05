«Скрытые мотивы и желания»: Россиянам рассказали, что собака говорит о своем хозяине

05 ноября 2026, 12:48

Эксперт по булли Умеренкова: собака может раскрывать скрытые мотивы хозяина

Фото: iStock/Monoliza21

Собаки действительно часто похожи на своих хозяев — и дело не только в визуальном сходстве. Исследования показывают, что люди неосознанно выбирают питомцев с похожими чертами лица, телосложением или даже характером, а совместная жизнь со временем усиливает это сходство.





Эксперт по выращиванию и социализации американских булли, основательница частного питомника Олеся Умеренкова в беседе с «Радио 1» заявила, что решение о покупке собаки почти никогда не бывает полностью рациональным.





«Само желание обычно сопровождается эмоцией. И самое интересное — наблюдать за самим процессом выбора. Иногда человек просто влюбляется в какую-то породу или в конкретную собаку и не может дать себе отчёт, почему это произошло. Потому что этим управляет, на самом деле, наше подсознание», — сказала она.

«В этом случае собака не меняет картину жизни, а лишь дополняет её. Такой выбор говорит о потребности в стабильности и предсказуемости. Гораздо интереснее обратный сценарий: люди, которые подсознательно хотят каких-то перемен, хотя говорят, что им нужно спокойствие, выбирают всё равно самого активного и харизматичного щенка. То есть подсознательно хозяин хочет, чтобы животное помогло ему научиться чему-то», — отметила Умеренкова.

«Самый печальный сценарий — когда человек не анализирует свои потребности и смотрит только на моду. Он не оценивает какие-то особенности породы, а потом мучается. Ключевой вопрос при выборе — то, как собака впишется в образ жизни. Здесь лучше читать не только восторженные отзывы, а смотреть, с какими проблемами сталкиваются люди, какие жизненные принципы и уклады есть у породы», — сказала собеседница.