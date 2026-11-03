Психолог объяснила, как не позволить заболеванию ограничить привычную жизнь

03 ноября 2026, 16:44

Психолог Шагина: ожидание постановки диагноза не должно ограничивать жизнь

Фото: iStock/megaflopp

Постановка диагноза при редких заболеваниях иногда занимает несколько лет. Длительное ожидание медицинского заключения сопровождается неопределённостью, тревогой и ощущением потери контроля над собственной жизнью. Однако даже в период обследований и поиска причин недомогания важно не ограничивать всё своё существование борьбой за установление диагноза.





Как в беседе с RuNews24.ru рассказала заведующая лабораторией практических навыков ИКПСР, ассистент кафедры когнитивных наук ИКПСР Екатерина Шагина, одна из причин позднего выявления редких заболеваний связана с особенностями диагностического процесса. Врачи, руководствуясь в том числе принципом бритвы Оккама, в первую очередь проверяют наиболее распространённые и вероятные объяснения симптомов. Однако в некоторых случаях причина недомогания оказывается гораздо менее очевидной, из-за чего поиск правильного диагноза затягивается на годы.



Длительное отсутствие ответа становится серьёзным психологическим испытанием для пациента. Человек не понимает, что происходит с его организмом, чего ожидать в дальнейшем и какие действия предпринимать. В такой ситуации диагноз воспринимается не просто как медицинское заключение, а как возможность вернуть определённость и ощущение контроля.



При этом, считает Шагина, сосредоточенность исключительно на поиске объяснения болезни может постепенно вытеснить остальные стороны жизни. Поэтому пациентам важно периодически задавать себе вопросы о том, зачем им необходим диагноз и какие действия они планируют предпринять после его получения. Некоторые из этих шагов, по мнению эксперта, вполне возможно начать уже сейчас, не дожидаясь окончательных результатов обследований.





«Но здесь стоит задать себе несколько вопросов. Зачем мне нужен диагноз? Что я буду делать, когда его получу? А может быть что-то из этого я могу делать уже сейчас? Ведь иногда поиск ответа незаметно превращается в главное содержание жизни. А порой и защищает от других, не менее трудных вопросов, с которыми не хочется сталкиваться. И это никак не отменяет реальности болезни. Мне кажется, важнейший психологический ресурс здесь — смена направленности внимания: от себя к миру. Не только «что со мной происходит?», но и «что происходит вокруг?», «что мне интересно?», «что я могу сделать для других, для мира?», — призывает задаться вопросами Шагина.

«Делай, что можешь, там, где ты есть, с тем, что имеешь. Не сдаться — это не только продолжать искать диагноз. Это ещё и не позволить его отсутствию поставить на паузу всю остальную жизнь», — подчеркнула психолог.