«Скрытый стаж»: Россиянам назвали забытые способы прибавки к пенсии

09 апреля 2026, 19:02

Эксперт по пенсиям Звенигородский: пенсию можно получать баллами

Миллионы россиян теряют сотни рублей ежемесячно, даже не подозревая, что уход за пожилым родственником или наличие ученой степени давно должны были увеличить их пенсию.





Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский в беседе с «Радио 1» объяснил, что такое «скрытый стаж», кому положены баллы за советское прошлое и почему 14-летние подростки уже могут копить себе на будущую пенсию.





«Многие путают «скрытый стаж» с нелегальной работой, но речь идет о периодах жизни, которые государство обязано засчитать в копилку пенсионных баллов, даже если человек не платил взносы. К таким действиям относятся: служба в армии, рождение и уход за детьми, а также уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет», — пояснил он.

«Служба в армии или уход за несколькими детьми добавляют баллы. Один балл сегодня стоит 156 рублей, то есть, соответственно, это примерно 250–300 рублей к пенсии добавляется каждый год. Важное предупреждение: этот стаж не насчитают автоматически. Главная проблема «скрытого стажа» в том, что за некоторые виды социальной деятельности нужно специально отчитаться. Государство само не догадается, что именно вы ухаживали за бабушкой, а не соседка. В этом случае нужно подавать заявку», — заявил Звенигородский.

«Молодой человек, девушка с четырнадцати лет, как только получила первый паспорт, уже может оформить себе первые баллы к будущей пенсии. Если они пропишут это в заявке, подадут её в Социальный фонд России, то на них также будет идти стаж», — сообщил собеседник.